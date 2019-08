Premávku električiek do Karlovej Vsi obnovili

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Premávku električiek do bratislavskej Karlovej Vsi napoludnie obnovili. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti.Električky do Karlovej Vsi nepremávali od piatka rána pre poškodenie trolejového vedenia a zberača. Električky do tejto bratislavskej mestskej časti nepremávali ani vo štvrtok (1. 8.) od 18.00 do 19.35 h. Dôvodom bolo vykoľajenie električky na Molecovej.