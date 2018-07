Prémie na US Open opäť vzrástli, tenisti si výrazne prilepšia

Americká tenistka Sloane Stephensová pózuje s trofejou po víťazstve nad krajankou Madison Keysovou vo finále dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 9. septembra 2017. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

New York 17. júla (TASR) – Víťazi ženskej a mužskej dvojhry si z tohtoročného tenisového US Open odnesú zhodne po 3,8 mil. dolárov. Celkovo rozdelia organizátori posledného Grand Slamu sezóny medzi účastníkov odmeny v hodnote 53 mil. dolárov. Podľa organizátorov vzrástli od roku 2013 turnajové prémie až o 57%.Americká tenisová asociácia (USTA) v utorok informovala, že zvýšenie prémií sa dotkne aj štvorhry, z ktorej si víťazi odnesú až o 700-tisíc dolárov viac ako v minulom roku, a odmien za kvalifikovanie sa, ktoré vzrastú približne o tri milióny dolárov.Minuloroční víťazi US Open, Rafael Nadal a Sloan Stephensová, si z turnaja odniesli prémie vo výške 3,7 milióna. Celkový rozpočet v roku 2017 predstavoval 50,4 milióna, čo je o 3,4 milióna menej ako v súčasnosti.Úvodné zápasy hlavnej časti turnaja sú na programe 27. augusta.