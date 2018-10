Premiér: Ako to so zmenou zákona o ÚS SR dopadne, zatiaľ neviem

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda rešpektuje a nebude namietať, ak poslanci urobia vo vládnej novele Ústavy SR venovanej voľbe ústavných sudcov zmeny. Pred novinármi to deklaroval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ako to nakoniec dopadne, nevie povedať.K tejto téme v pondelok rokuje aj Koaličná rada.uzavrel predseda vlády.Na zmenu ústavy potrebuje koalícia aj hlasy opozície. SaS, OĽaNO, Sme rodina a mimoparlamentná strana Spolu v pondelok vyhlásili, že budú v tejto veci postupovať spoločne. Strany pripravia a predložia jeden spoločný pozmeňujúci návrh." priblížil predseda strany SaS Richard Sulík.O konkrétnych bodoch pozmeňujúceho návrhu budú rokovať právni experti jednotlivých strán, následne čakajú na reakciu koalície.doplnil Sulík.V uplynulých dňoch sa opozičné strany stretli jednotlivo s Gálom, ktorému predniesli svoje požiadavky k návrhu zákona o zmene voľby ústavných sudcov. Odteraz už budú v rokovaniach s ministrom postupovať spoločne.Zmenu Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR posunul parlament do druhého čítania v septembri. Na definitívne schválenie bude koalícia potrebovať aj hlasy aspoň časti opozície, tá však považuje navrhované zmeny za kozmetické.Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Parlament by mal o zmenách rozhodovať na októbrovej schôdzi. Už čoskoro by tiež mal voliť kandidátov na ústavných sudcov. Deviatim z 13 ústavných sudcov sa totiž vo februári 2019 končí funkčné obdobie.