Premiér by chcel s americkým prezidentom Trumpom hovoriť aj o clách

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že na budúcotýždňovom stretnutí (3. 5.) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom otvoria aj tému ciel.uviedol Pellegrini.Do Bieleho domu ide podľa vlastných slov na pozvanie amerického prezidenta Trumpa. Návšteva sa uskutoční aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO.Na stretnutí budú hovoriť aj o plnení záväzkov a vyzbrojovaní slovenskej armády. V súvislosti so záväzkami v NATO Slovensko na júlovom samite v Bruseli deklarovalo, že do roku 2020 vyčlení 1,6 a do roku 2024 dve percentá HDP na obranu. Trump vtedy vyčítal viacerým členom Aliancie, že nedostatočne plnia svoje záväzky a vyjadril prianie, aby výdavky na obranu boli vyššie.Pellegrini a Trump majú hovoriť aj o tom, ako budú pokračovať rokovania o Dohode o obrannej spolupráci s USA.zdôraznil premiér.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súčasnosti s USA rokuje o obrannej spolupráci bez účasti rezortu obrany. Podľa Koaličnej rady má rezort diplomacie dohodnúť pre Slovensko výhodné podmienky. SNS naďalej trvá na požiadavke, že v novej zmluve nesmie byť ani slovo o prítomnosti Ozbrojených síl USA na Slovensku.Ministerstvo obrany (MO) SR rozhodlo v marci, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaní o Dohode o obrannej spolupráci s USA, čo prekvapilo rezort diplomacie. Kritizovali ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Predseda SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli. Rezort vysvetlil, že najprv je potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode.