Premiér: Chcem zaviesť nový formát výjazdu s vybranými ministrami

Na snímke v strede predseda vlády SR Peter Pellegrini a vpravo starosta obce Kokava nad Rimavicou Ján Chromek počas výjazdového rokovania vlády SR v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár 27. augusta 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Kokava nad Rimavicou 27. augusta (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce vytvoriť nový formát výjazdu predsedu vlády s vybranými ministrami do regiónov mimo štandardných rokovaní vlády. Avizoval to na tlačovej konferencii po výjazdovom zasadnutí vlády v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár.ozrejmil premiér.O vytvorení tohto formátu chce hovoriť v najbližších dňoch so svojimi kolegami. Nový formát výjazdu môže podľa neho pomôcť k operatívnemu riešeniu niektorých regionálnych problémov.zakončil Pellegrini.