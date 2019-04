Premiér: Čínske investície podmienime zamestnaním Slovákov

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Dubrovník 12. apríla (TASR) – Slovensko víta účasť čínskych firiem v tendroch, no výstavbu veľkej infraštruktúry podmieni tým, aby na týchto stavbách pracovali slovenskí robotníci alebo pracovníci z Európy. Strategické investície však musia zostať v slovenských rukách, povedal v piatok po stretnutí predstaviteľov krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny v chorvátskom meste Dubrovník premiér SR Peter Pellegrini.uviedol Pellegrini. Podmienkou účasti čínskych firiem v súťažiach by podľa neho malo byť zamestnávanie domácich alebo európskych pracovníkov.povedal Pellegrini.Premiér na stretnutí prezentoval tri oblasti spolupráce Slovenska s Čínou. Prvou je tranzit tovaru z Číny do Európy a naopak, ktorý s predsedom čínskej vlády Li Kche-čchiangom preberali aj na štvrtkovom bilaterálnom stretnutí." konštatoval Pellegrini.Druhou oblasťou spolupráce je veda a výskum. "spresnil Pellegrini.Treťou oblasťou je obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi, kde sa po niekoľkých rokoch rokovaní podarilo v piatok podpísať dohodu o prístupe slovenských mliekarenských výrobkov na čínsky trh.Summit krajín SVE je už ôsmy v poradí. Premiéri Bulharska, Chorvátska, Česka, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska , Slovinska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, vtedajšieho Macedónska, Čiernej Hory a Srbska sa vlani zišli v bulharskej metropole Sofia.