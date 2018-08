Premiér: Dá sa diskutovať o tom, či má byť 21. august pamätným dňom

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini položil kyticu na hrob Alexandra Dubčeka pri príležitostí 50. výročia občianskeho odporu proti okupácii, v Bratislave 21. augusta 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) - V prípade, že by vznikla spoločenská objednávka, aby bol 21. august pamätným dňom, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by sa nebránil diskutovať o tejto myšlienke. Povedal to v utorok na brífingu po tom, čo si spolu s členmi vlády pripomenul 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa pri hrobe Alexandra Dubčeka.uviedol. Podľa jeho slov však nie je dôležitéPremiér pri tejto príležitosti zdôraznil, že nastal čas, kedy si máme nielen pripomenúť dobové udalosti, ale tiež si uctiť významné osobnosti slovenských dejín a ľudí, ktorí zohrávali počas okupácie v roku 1968 dôležitú úlohu.uviedol predseda vlády.Dubčekovo rozhodovanie v auguste 1968 nebolo podľa Pellegriniho slov jednoduché a bolo ovplyvnené tým, čo sa navonok dialo." zdôraznil.Podľa Pellegriniho je dobré, že sa udalosti z roku 1968 pripomínajú nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách.