Premiér: ELA nie je zbytočná, dokazujú to prípady, ktoré musí riešiť

Slovenský premiér Peter Pellegrini (vľavo) a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker počas slávnostnej inaugurácie Európskeho orgánu práce (ELA) na pôde Európskej komisie v Bruseli 16. októbra 2019. ELA bude mať svoje sídlo v Bratislave. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. októbra (TASR) - Európsky orgán práce (ELA) nie je zbytočnou agentúrou Európskej únie. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na to upozornil v rozhovore pre TASR v stredu večer, krátko po slávnostnej inaugurácii novej európskej agentúry na pôde Európskej komisie.Pellegrini sa na slávnostnom otvorení ELA zúčastnil spolu s predsedom exekutívy EÚ Jeanom-Claudom Junckerom, ktorý v septembri 2017 prišiel s návrhom na vytvorenie celoeurópskeho orgánu, ktorý by mal riešiť cezhraničné porušovanie predpisov EÚ v oblasti zamestnanosti a mobility práce.Agentúra, ktorá bude sídliť v Bratislave, by mala začať naplno fungovať až v decembri tohto roka, avšak európske odborové centrály už teraz upozorňujú na mnohé prípady, ktoré bude treba riešiť.Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) spolu s Európskou federáciou stavebných a drevárskych pracovníkov (EFBWW) v utorok upozornili, že na Európsky orgán práce už teraz čakajú prvé prípady sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ktoré treba čo najrýchlejšie riešiť. Jeden z prípadov "vykorisťovania" vyslaných pracovníkov sa týka aj desiatok slovenských zamestnancov pracujúcich v Nemecku.skonštatoval Pellegrini.Premiér v tejto súvislosti poukázal na to, že v stredu v Bruseli zasadla správna rada agentúry ELA.uviedol Pellegrini.