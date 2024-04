Premiér Fiala sa v Bielom dome stretol s prezidentom Bidenom, ich hlavnou témou bola pomoc Ukrajine (foto)

Medzinárodná iniciatíva pre Ukrajinu

Posilnená spolupráca a bezpečnosť

16.4.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden hostil v Bielom dome českého premiéra Petra Fialu . Pri tejto príležitosti vyzval Snemovňu reprezentantov, aby urýchlene prijala návrh zákona o dodatočnom financovaní pomoci Ukrajine a Izraelu.„Ako si Česká republika pamätá, Rusko sa nezastaví na Ukrajine,“ vyhlásil šéf Bieleho domu, ktorý sa usiluje zdôrazniť podporu Ukrajiny z iných krajín.Česko začalo medzinárodnú iniciatívu na kúpu delostreleckej munície pre ukrajinské sily. Fiala pochválil vodcovský prístup Bidena v pomoci Ukrajine a poznamenal, že aj Česko tiež pre to robí maximum.„V roku 1968 som videl ruské tanky v uliciach môjho mesta a už to nechcem vidieť,“ vyjadril sa predseda českej vlády.Biden tiež nazval Česko „skvelým spojencom“ v Severoatlantickej aliancii (NATO) . Fiala zase povedal, že rozhodnutie kúpiť od USA stíhačky F-35 posilní medzi krajinami spoluprácu a bezpečnosť. V utorok by Fiala mal vo Washingtone navštíviť zákonodarcov a ďalej diskutovať o pomoci Ukrajine.„Podpora zo strany USA, pomoc z USA je veľmi dôležitá,“ povedal Fiala.