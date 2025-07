Premiér Fico atentátnikovi odpustil, do súdneho konania vstupovať nebude – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.7.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico atentátnikovi Jurajovi Cintulovi odpustil, do súdneho konania však nebude vstupovať. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Fico ( Smer-SD ). Ako uviedol, aktívne nevstupoval ani do vyšetrovania, a neurobí tak ani v štádiu súdneho konania.„Na súde ma ako poškodeného osobitne kvalifikovane zastupuje právny zástupca David Lindtner . Verím, že ma nebude treba na súde ani vypočuť, pretože súd v rámci dokazovania prehral záznam z môjho výsluchu," povedal Fico. Ako doplnil, po pokuse o jeho vraždu mu nezostala žiadna trauma a v rovnakej intenzite si naďalej plní povinnosti predsedu vlády.„Atentátnikovi som odpustil a nebudem od neho nič požadovať. Problém je totiž niekde inde. Protivládne médiá a opoziční politici vidia v súdnom procese očistec. Pretože súd sa nebude určite zaoberať ich spoluúčasťou na atentáte, pretože na to neexistujú žiadne dôkazy. Sú však nepriestrelné dôkazy, že atentátnik bol opozičným aktivistom, že sa poznal s predstaviteľmi opozície, predovšetkým strany Demokrati, že len dookola kričí heslá z opozičných protivládnych demonštrácií, že je rovnako posadnutý nenávisťou,“ vyhlásil Fico.Atentátnik je podľa jeho slov produktom opozičnej nenávisti, jej „predĺženou rukou a nástrojom na stlačenie kohútika“. Premiér kritizuje opozíciu aj médiá, že za rok od atentátu neprejavili k tomu, čo sa stalo, ani štipku rešpektu.„Búšia do mňa, do Smeru, do vlády ešte s väčšou zúrivosťou a posadnutosťou. Za posledných 12 mesiacov robia zo mňa, z mojich kolegov monštrá takého kalibru, že to si nedovolili ani do 15. mája 2024," uviedol premiér. Je podľa neho preto otázkou, kedy príde ďalší vražedný útok. „Bolo by spravodlivé a správne, keby v súdnej sieni bez obžaloby sedeli vedľa atentátnika všetcí tí, ktorí ho vyrobili,“ uzavrel predseda vlády.