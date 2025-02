Premiér Fico napísal list Muskovi, je ochotný sa s ním stretnúť a riešiť zneužívanie zahraničných fondov

Zneužívanie zahraničných fondov

Fejsbuková korešpondencia

10.2.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico Smer-SD ) sa v súvislosti s informáciou o pripravovanom zrušení agentúry USAID, určenej na pomoc pre zahraničie, obrátil listom na ministra USA pre efektívnosť Elona Muska . Ako informoval tlačový odbor Úrady vlády SR , premiér na úvod zablahoželal Muskovi k jeho vymenovaniu a k rozhodnutiam, ktoré prijíma.„Avizované zrušenie agentúry USAID sa dotýka aj vnútorných záležitostí SR. Je nespochybniteľné, že finančné zdroje pochádzajúce z USAID boli na Slovensku použité aj na politické ciele za účelom deformácie politického systému a zvýhodňovania určených politických strán," uviedol Fico v liste adresovanom Muskovi.Zároveň ho požiadal o sprostredkovanie dostupných informácií o dotáciách a grantoch poskytnutých mimovládnym organizáciám, médiám a individuálnym novinárom na Slovensku. Premiér svoju žiadosť odôvodnil potrebou oddeliť užitočné a prospešné projekty od hrubého zasahovania do vnútorných záležitostí SR.„Len z neúplných verejných zdrojov je zrejmé, že agentúra USAID za pomerne krátke obdobie podporila tieto subjekty dotáciami vo výške niekoľko miliónov USD," konštatuje ďalej premiér.Ako dodal, téma zneužívania zahraničných fondov na Slovensku za účelom znevýhodňovania časti politického spektra je natoľko závažná, že je pripravený stretnúť sa s ním osobne. Na premiérov list už stihol zareagovať aj predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka . Podľa neho sa Robert Fico úplne rozišiel s realitou.„Namiesto vládnutia vypisuje otvorené listy, najnovšie Elonovi Muskovi. Zalieča sa mu a pýta si od neho informácie o grantoch, ktoré dostali médiá či iné organizácie na Slovensku," uviedol predseda opozičnej strany.Podľa Šimečku by premiér namiesto „fejsbukovej korešpondencie" mal radšej začať bojovať za slovenský priemysel. „Jeho obľúbenec Trump totiž hrozí colnou vojnou, na ktorú by z celej EÚ najviac doplatilo práve Slovensko," myslí si predseda PS. Ako dodal, Fico nesedí pri stole s ostatnými krajinami EÚ, neberú ho vážne a hrozí nám vytiahnutím z Európy. „Tak mu zostala už len kariéra youtubera," doplnil.