Význam Karpatsko-duklianskej operácie pred 80 rokmi, ktorá mala za úlohu pomôcť Slovenskému národnému povstaniu, vyzdvihol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na oslavách jej výročia. V príhovore pri pamätníku na Dukle pripomenul, že popri vojakoch československého armádneho zboru v nej bojovala a prinášala veľké obete Červená armáda. Zdôraznil pritom, že sloboda prišla na Slovensko z východu a vyjadril potrebu zachovávania historickej pamäte.

"Je fakt, že táto operácia odklonila veľkú časť nemeckých vojsk, ktoré by inak utopili Slovenské národné povstanie v krvi," povedal Fico. Rozhodnutie spustiť Karpatsko-dukliansku operáciu tak podľa neho zachránilo množstvo životov na Slovensku, hoci zároveň prinieslo veľké obete v tejto oblasti. Vyjadril sa aj za potrebu uznania sovietskemu maršalovi Ivanovi Konevovi.





K podujatiu na Dukle premiér povedal, že nie je oslavou vojny, utrpenia ani smrti. "Mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčania zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu len a len povzbudzujú ďalej," uviedol.Vyzdvihol úlohu Sovietskeho zväzu pri porážke fašizmu v druhej svetovej vojne. Povedal, že ak bude mať možnosť a dostane budúci rok pozvanie do Moskvy na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny, určite sa na nich zúčastní. Označil to za prejav úcty a rešpektu. "Sloboda prišla na Slovensko z východu a na tejto pravde sa nedá absolútne nič zmeniť," skonštatoval.V súvislosti s bojmi na Dukle poukázal aj na slovanskú vzájomnosť a prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. "Treba požiadať všetkých, preboha, prestaňme to vzájomné zabíjanie Slovanov, veď to boli Ukrajinci, boli to Rusi, Bielorusi a ďalšie národy bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré prechádzali týmto údolím smrti, a boli to Slováci a Česi, ktorí pomáhali tak, ako mohli. Ďakujeme všetkým, želáme im, predovšetkým na Ukrajine, čo najrýchlejší mier a pokoj," skonštatoval. Dodal, že takéto posolstvo odovzdá aj na pondelkovom (7. 10.) rokovaní s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.