Premiér Fico žiada opozíciu, aby nerobila z občanov Slovenska rukojemníkov

Obštrukcie opozície

Schválenie štátneho rozpočtu

Útoky proti predstaviteľom vládnej koalície

21.12.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) žiada opozíciu, aby nerobila z občanov Slovenska rukojemníkov. Dianie v Národnej rade SR nemá podľa premiéra so štandardným obsahom politiky nič spoločné.Ako ďalej vyhlásil Fico na štvrtkovej tlačovej besede, opozícia sa jednoznačne vybrala cestou deštrukcie štátu.„Napriek tomu, že vedia, že vládna koalícia dnes nemá záujem rokovať o iných vládnych novelách zákonov a že chceme rokovať iba o štátnom rozpočte, predvádzajú divadlo, keď poslanci za opozíciu čítajú päť či šesť hodín vkuse texty, ktoré nič nemajú spoločné s prerokovávaním rozpočtu," povedal.Zároveň sa pýta, čo chce opozícia týmto rozhodnutím dosiahnuť a uviedol, že o vládnej novele Trestného zákona, ktorá ruší špeciálnu prokuratúru, budú rokovať až budúci rok po 8. či 9. januári. Opozičnú obštrukciu teda označil za nezmyselnú.„Nikto nechce rokovať o Úrade špeciálnej prokuratúry do Vianoc. Opozícia chce dosiahnuť, pretože vidí, že nemá žiadne páky na mimoriadne dynamickú vládnu politiku, aby Slovensko nemalo schválený rozpočet, čo by znamenalo, že od 1. januára nebudú na Slovensku platiť kompenzačné mechanizmy, ktoré nám umožňujú pomáhať ľuďom v súvislosti s vysokými cenami energií," vysvetlil Fico.Zároveň sa obrátil na opozíciu, aby s „týmito hrami" skončila a prestala vládnej koalícii brániť v prijatí štátneho rozpočtu, tzv. zákona roka. Taktiež verí, že parlament nájde legitímne rozhodnutie, ako túto „hrôzostrašnú situáciu", do ktorej podľa Fica opozícia tlačí Slovensko, vyrieši.„Myslel som si, že vrchol ľadovca bol dosiahnutý, keď slovenskí europoslanci reprezentujúci opozičné strany chodili po chodbách Európskeho parlamentu Európskej komisie a žiadali, aby Slovensko bolo finančne poškodené a aby mu boli odobraté európske fondy," uviedol.Fico zároveň varoval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica , že ak sa domnieva, že takéto naťahovanie času má slúžiť na pripravované útoky proti predstaviteľom vlády, zahráva si s ohňom.„My vieme, že sa pripravujú útoky proti predstaviteľom vládnej koalície. A nič nezmení na našom úmysle zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry," tvrdí predseda vlády.Parlament rokoval od stredy 9:00 nepretržite celú noc. Na dianie v parlamente sa okolo polnoci prišiel pozrieť aj predseda vlády. Počas nočného rokovania vystúpili opoziční poslanci za hnutie Slovensko Peter Pollák ml. či Roman Mikulec a čítali rozsiahle pozmeňujúce návrhy k štátnemu rozpočtu. Ich vystúpenia v pléne trvali niekoľko hodín. Pollák ml. na sociálnej sieti zároveň uviedol, že pred začiatkom jeho vystúpenia v rozprave za ním prišiel Fico, ktorý sa chcel s ním na niečom dohodnúť.