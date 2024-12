Premiér Fico zradil slovenské záujmy a ťahá nás preč z Európy, vyhlásil Šimečka. Opozícia zvolá mimoriadnu schôdzu

Fico je v Európe izolovaný

Podporia všetky zhromaždenia

30.12.2024 (SITA.sk) - Predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka tvrdí, že premiér SR Robert Fico sa stal nástrojom Putinovej propagandy, zradil slovenské záujmy a ťahá nás preč z Európy.„Je to absolútne nezodpovedný hazard s našou budúcnosťou. Dôvod, prečo to robí, je zrejmý. Fico zlyhal vo vládnutí, ľudia na Slovensku trpia pre jeho drahotu a chaos, rozpadá sa mu vládny zlepenec," uviedol predseda PS.Premiér podľa neho nedokáže vyriešiť ani situáciu s tranzitom plynu, v Európe je izolovaný a zažil diplomatické fiasko. „Potrebuje odviesť pozornosť - preto mobilizuje svojich voličov návštevou Kremľa, diplomatickým konfliktom s Ukrajinou, alebo pofidérnou geopolitickou hrou, na ktorú nestačí. No bude v tom pokračovať, lebo nič iné mu nezostalo," myslí si Šimečka.PS podľa neho využije všetky nástroje, aby chránilo miesto Slovenska v modernom a slobodnom priestore EÚ a NATO „V prvom kroku zvoláme spolu s našimi opozičnými partnermi mimoriadnu schôdzu, kde budeme žiadať, aby Národná rada SR jednoznačne a opätovne potvrdila zahraničnopolitický kurz Slovenska," poznamenal Šimečka. Ako dodal, je neakceptovateľné, že sa ho premiér snaží svojvoľne zvrátiť, aby prekryl vlastnú neschopnosť.„V momente, ako bude v parlamente reálna šanca odvolať samotného premiéra, pristúpime aj k tomuto kroku. K tomu bude smerovať naše úsilie v parlamente. Zároveň podporíme všetky verejné zhromaždenia občianskej spoločnosti, a budeme naďalej organizovať aj vlastné," dodal predseda PS s tým, že hlavným a skutočným cieľom je politická zmena vo voľbách.„Ak chceme Roberta Fica poraziť a zložiť pre Slovensko lepšiu vládu, musíme upriamiť pozornosť voličov - a najmä sklamaných voličov koalície - na realitu, ktorú sa svojimi geopolitickými avantúrami snaží zakryť," dodal Šimečka s tým, že ľudia na Slovensku sú stále chudobnejší, ceny všetkého závratne rastú a slovenským nemocniciam naďalej hrozí kolaps a cesty sa rozpadávajú.„A politici koalície si medzitým užívajú renty, dvojnásobné platy a papalášske výlety," uzavrel.