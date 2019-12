Premiér garantoval závodu Jaguar Land Rover špeciálny prístup vlády

Výrobný závod Jaguar Land Rover v Nitre 25. októbra 2018. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. decembra (TASR) – Slovenská vláda považuje nitriansku investíciu spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) aj naďalej za kľúčovú a je pripravená poskytnúť vedeniu firmy špeciálny prístup. Na návšteve nitrianskeho závodu automobilky to vo štvrtok spoločne vyhlásili premiér Peter Pellegrini i minister hospodárstva Peter Žiga (obaja Smer-SD).Podľa ministra získal slovenský priemysel príchodom JLR veľkého hráča a umiestnenie výroby modelu Defender do Nitry znamená, že aj centrála automobilky vníma túto investíciu ako kľúčovú. „,“ zdôraznil Žiga po rokovaní s vedením nitrianskeho závodu.Podľa premiéra patrí Jaguar Land Rover k najvýznamnejším podnikom na Slovensku. „,“ zdôraznil Pellegrini.Zároveň skritizoval súčasné vedenie mesta Nitra, ktoré podľa jeho slov nepomáha pri rozvoji cestnej infraštruktúry vedúcej do priemyselného parku a nepodieľa sa ani na doprave zamestnancov do práce. Premiér kritizoval predovšetkým fakt, že sa stále nepodarilo vyriešiť napojenie priemyselného parku na diaľnicu v lokalite Šindolka „,“ uviedol Pellegrini.Ten mestu vyčítal aj to, že nezabezpečilo verejnú dopravu pre zamestnancov, ktorí každý deň dochádzajú do priemyselného parku za prácou. „,“ povedal Pellegrini.Nitrianska radnica sa voči kritike premiéra ohradila. Ako uviedol poradca pre komunikáciu z mestského úradu Henrich Varga, mesto si plne uvedomuje dôležitosť dobudovania obchvatu Šindolka pre bezpečnosť a plynulosť premávky v danej lokalite. „,“ skonštatoval Varga.Ako doplnil, radnica sa snaží riešiť aj dopravu zamestnancov do priemyselného parku. „u,“ dodal Varga.