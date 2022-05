Premiér Heger by hlasoval za väzbu pre Fica, rozhodovanie v parlamente je zásadné

4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ak by premiér Eduard Heger OĽaNO ) sedel v poslaneckej lavici, hlasoval by za vydanie Roberta Fica Smer-SD ) na väzobné stíhanie. Napísal to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Poslanci Národnej rady nerozhodujú dnes o vine či nevine Fica. Napriek tomu je ich rozhodovanie zásadné. A zvlášť tých koaličných. Pretože koaliční poslanci, ktorí sľúbili pred voľbami návrat spravodlivosti, rozhodujú o tom, či opäť vyhrá pomýlená filozofia bývalých garnitúr, že sú medzi nami rovní a rovnejší. O vine či nevine Fica môže s definitívnou platnosťou rozhodnúť len súd. A len súd môže rozhodnúť aj o tom, či bude trestne stíhaný vo väzbe, alebo na slobode. Aby súd mohol túto otázku posúdiť a spravodlivo rozhodnúť, musí mu dať súhlas Národná rada,“ napísal premiér.