Premiér Heger chce „reformovať koalíciu“, rozpad vlády odmietol a je pripravený opäť spojiť rozhádzaných kolegov

2.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda sa nesmie rozpadnúť. V relácii RTVS Sobotné dialógy to zdôraznil premiér Eduard Heger . “Nesmie sa rozbiť vláda. My si nemôžeme dovoliť mať kratšie volebné obdobie. Investujem do rokovaní. Budúci týždeň bude kľúčové rokovanie v koalícii. Buďme rozvážni. Emócie sa musia schladiť,“ povedal Heger s tým, že chce partnerom predstaviť reformu koalície.„Bude to postavené na koaličných lídroch. Chcem poprosiť verejnosť, aby počkala a ja im všetko predstavím. Potrebujeme to vyriešiť čo najskôr,“ prezradil premiér.