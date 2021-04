Premiér Heger je vďačný za kvalitných vedcov na Slovensku a ľutuje, že z pandémie je politika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Hege r ( OĽaNO ) je vďačný za to, akí sú na Slovensku kvalitní vedci. Heger to povedal v sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.Predseda vlády zároveň uviedol, že nepovažuje za šťastné to, že z pandémie sa stala politika. „Boj s pandémiou je čisto pohľad zdravotný,“ zdôraznil Heger.Zároveň doplnil, že vakcína je najväčšia zbraň proti pandémii. Druhou zbraňou je rúško či respirátor. Heger tiež zdôraznil, že je potrebné posilniť spôsob prihlasovania na očkovanie. „Žiaľ, trošku zápasíme s dedičstvom, ktoré sme zdedili od predchádzajúcich vlád,“ uviedol Heger s tým, že informatizácia nezodpovedá financiám, ktoré boli do toho investované.