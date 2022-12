Premiér Heger prijal deti z detského domova a ich vychovávateľov (foto)

24.12.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger na Úrade vlády SR privítal deti z detského domova v Piešťanoch a ich vychovávateľov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR s tým, že premiér deti previedol priestormi úradu a pozval ich aj do svojej kancelárie. Zároveň si spolu zaspievali vianočné koledy a deti dostali aj darčeky.„Vianoce sa snažíme tráviť v kruhu rodiny, naši blízki sú pre nás útočiskom a oporou v ťažkých chvíľach. Deti z detských domovov, žiaľ, nemajú možnosť vyrastať v milujúcej rodine. O to viac potrebujú vhodnú a láskavú výchovu, ktorá ich pripraví na skutočný život," povedal premiér.Ako ďalej uviedol, veľmi si váži prácu vychovávateľov, ktorí týmto deťom nahrádzajú rodinu. „Vážim si aj dobrovoľníkov, ktorí pôsobia ako tzv. buddies a pomáhajú deťom začleniť sa do spoločnosti," zdôraznil Heger.Zároveň predseda vlády skonštatoval, že darčeky na Vianoce nie sú najdôležitejšie. „Oveľa podstatnejšie sú medziľudské vzťahy. Darčeky prichádzajú a odchádzajú, ale keď sa máme radi, sme na konci dňa šťastní," povedal deťom a vyzval ich, aby sa nikdy nevzdávali.„Niekedy nám život do cesty kladie veľké prekážky. Vždy sa im však treba postaviť a vytrvalo ísť za svojím cieľom," dodal Heger.