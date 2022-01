Premiér Heger sa stretol s Fialom, Česko je pre Slovensko najdôležitejší politický partner (video+foto)

Dve bratské krajiny

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Česká republika je pre Slovensko najdôležitejší politický a druhý najdôležitejší ekonomický partner. Pridanou hodnotou Českej republiky a Slovenska na nadchádzajúce obdobie môže byť to, že Praha bude predsedať v druhej polovici roka v Európskej únii a Slovensko od júla Vyšehradskej štvorke (V4) a Slavkovskému formátu (S3) Česka, Slovenska a Rakúska.Na tlačovej konferencii pri príležitosti prijatia českého premiéra Petra Fialu to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Je to úžasná príležitosť pre dve bratské krajiny, aby v jednom čase mohli spoločne udávať tón a smerovať politiku v rámci európskeho priestoru. Chceme veľmi úzko spolupracovať práve pri príprave priorít týchto predsedníctiev a priniesť stredoeurópsky rozmer do celého fungovania Európskej únie,“ povedal Heger.Doplnil, že slovenská aj česká vláda sú proeurópske a založené na silných hodnotách právneho štátu a ľudských právach. „EÚ by mala byť globálnym lídrom, a práve v prostredí, v ktorom sa nachádza, je konštruktívna diskusia dôležitá," zdôraznil.Slovenský premiér vyhlásil, že sa so svojím českým kolegom dohodol na opätovnom zvolaní spoločného zasadnutia slovenskej a českej vlády, ktoré by sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája. Doteraz sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nekonalo.Heger si s Fialom vymenil skúsenosti v boji s pandémiou koronavírusu a zhodli sa na tom, že je potrebné sa pripraviť s pandémiou dlhodobo žiť. V oblasti energetiky považujú obe krajiny cieľ uhlíkovej neutrality za dôležitý a treba sa ho držať.„Musíme si ale uvedomiť, že každá krajina v EÚ má inú východiskovú pozíciu a tie je potrebné rešpektovať. Sme krajinami, ktoré majú svoje energetické mixy silne položené na jadre. Jadro preto musí byť súčasťou energetického mixu na ceste k uhlíkovej neutralite,“ zdôraznil slovenský premiér. V otázke európskej bezpečnosti a napätia na východnej hranici EÚ je podľa oboch premiérov dôležitá deeskalácia napätia a dialóg.Český premiér sa Hegerovi poďakoval za prijatie a dodal, že si nevie predstaviť, že by na prvú zahraničnú cestu išiel inam než na Slovensko. Obe krajiny podľa Fialu spája spoločná história a veľmi priateľské vzťahy, ktoré je potrebné posilňovať a rozvíjať. „Prebrali sme na stretnutí radu kľúčových tém a prišli sme na to, že v nich zastávame spoločnú pozíciu,“ povedal Fiala.Český premiér zdôraznil, že Praha a Bratislava by mala zastávať spoločnú pozíciu, čo sa týka jadrovej energie. „Cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu nesmie ísť na úkor občanov našich krajín a jej ciele by mali byť racionálne nastavené,“ zdôraznil Fiala. Dodal, že v tejto téme môže pomôcť české predsedníctvo v EÚ a slovenské predsedníctvo vo V4.Petr Fiala vystriedal vo funkcii premiéra Andreja Babiša. Úradu sa ujal 28. novembra 2021. Nový český premiér tiež dodržal tradíciu a na svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu sa vydal na Slovensko. V Bratislave sa okrem Hegera stretne aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).