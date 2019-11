Premiér: Investície do ciest už malo byť vidieť, Slovensko neskrachuje

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. novembra (TASR) - Investície 200 miliónov eur na opravu ciest na Slovensku už malo byť vidieť. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa chce pýtať predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na dôvody opätovného zrušenia tendra na zhotoviteľa opráv. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Na kritiku, že Slovensko nedosiahne sľubovaný vyrovnaný rozpočet, reagoval tým, že sa uvidí, aký bude vývoj svetovej ekonomiky. Slovensko však podľa neho v budúcom roku neskrachuje.Pellegrini pripomenul, že už na začiatku jeho pôsobenia vyčlenili vo vláde 200 miliónov eur na opravy ciest.povedal s tým, že ÚVO tender opäť zrušilo a na dôvody sa bude pýtať.Na otázku, či táto suma bude stačiť na opravu všetkých ciest, odpovedal, že k dispozícii z eurofondov je asi 200 miliónov eur, ktoré môžu čerpať vyššie územné celky. Poukázal aj na dostupné financie z eurofondov, podotkol však, že ich treba aj čerpaťskonštatoval premiér.Premiér poukázal na to, že rezort dopravy z vyčlenených financií "neminul ani cent" a tieto financie sa v štátnom rozpočte nájdu aj v nasledujúcom období. Reagoval tak na otázku, či možné zvýšenie deficitu verejných financií, na ktoré upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, neohrozí alebo neovplyvní sľubované investície do opravy ciest.Pellegrini nepovažuje deficit za "až taký vysoký", riziká však podľa jeho slov vláda vníma. Poukázal však na to, že ekonomika sa vždy vyvíja.povedal.Slovensko podľa Pellegriniho v budúcom roku neskrachuje.zdôraznil s tým ,že sa nebude na hospodárenie krajiny pozerať očami človeka, ktorý zarába cez päť- až osemtisíc eur mesačne. Podotkol však, že nie je zástancom bezbrehého míňania.