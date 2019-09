Premiér: Je dôležité počuť mladých, aby sme v oblasti klímy konali

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Je dôležité počuť a vidieť apel mladých ľudí, ktorí v piatok v uliciach vyjadrujú podporu opatreniam na záchranu planéty. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Dodal, že Slovensko je pripravené podieľať sa na opatreniach, ktoré majú zásadné klimatické zmeny spomaliť.Klimatickú zmenu Pellegrini považuje za vážnu tému, ktorá. V tejto súvislosti premiér pripomenul opatrenia, ktoré v tomto smere prijala vláda. Spomenul prijatie Envirostratégie 2030, prihlásenie sa k uhlíkovej neutralite do roku 2050 alebo postupné zastavenie ťažby na hornej Nitre.Zapojiť sa do boja proti zmene klímy však podľa Pellegriniho môže každý človek. "Skúsme pre lepšie životné prostredie urobiť niečo aj my sami, každý jeden deň. Separovaním odpadu, zálohovaním PET fliaš, využívaním alternatívnej dopravy, nepoužívaním neekologických materiálov," vyzval premiér, podľa ktorého spoločné úsilie prinesie lepšie výsledky pre všetkých.V Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici sa v piatok koná klimatický štrajk, ktorý organizuje iniciatíva Fridays for Future. Za protest sa postavilo viac než 70 mimovládnych organizácií, podporuje ho aj minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, viacero univerzít a stredných škôl.Z iniciatívy mladých ľudí sa teší aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej sa aj vďaka nim stáva klimatická kríza jednou z veľkých tém doma, ako aj na medzinárodnej úrovni. S organizátormi klimatického štrajku sa prezidentka stretla minulý týždeň. Je presvedčená, že tlak, ktorý na riešenie klimatickej krízy svojimi aktivitami vyvíjajú, je pre Slovensko, pre Európu, aj pre celý svet nesmierne potrebný.