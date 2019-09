Premiér je naďalej pripravený zúčastniť sa na svojom odvolávaní

Na snímke zľava minister životného prostredia SR László Szólymos (Most-Híd), predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (všetci traja Smer-SD) 9. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. septembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministri jeho vlády sú pripravení naďalej sa zúčastniť na opozičnom pokuse o odvolanie predsedu vlády z funkcie. Potvrdil to Pellegrini v reakcii na to, že poslanci opäť neotvorili schôdzu k návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi vládneho kabinetu.povedal s tým, že on s ministrami na schôdzu prišiel. Odvolávanie bude po opakovaných neúspešných pokusoch o otvorenie schôdze ako posledný bod riadnej schôdze parlamentu, ktorá sa začne 10. septembra.doplnil Pellegrini.Poslancom sa v pondelok opäť nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu NR SR, na ktorej chce opozícia odvolať premiéra. Plénum opäť nebolo uznášaniaschopné.Premiéra chce o kreslo pripraviť opozícia. Dôvodom je, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.