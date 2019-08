Premiér Johnson po úniku dokumentu o brexite odmietol zvolať parlament

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok odmietol myšlienku zvolať parlament a zrušiť mu letnú prestávku po tom, čo do médií prenikli vládne dokumenty varujúce pred vážnym nedostatkom rôznych dôležitých tovarov a pred zdržaniami na hraniciach v prípade tzv. brexitu bez dohody. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Britské noviny Sunday Times zverejnili očakávania britskej vlády, čo sa stane, ak krajina vystúpi z Európskej únie bez dohody o odchode. Medzi najzávažnejšími predpokladmi vlády boli prerušenie zásobovania liekmi, oslabená dostupnosť čerstvých potravín a prípadný nedostatok čistej vody z dôvodu možného prerušenia dovozu chemikálií na úpravu vody.Ekonómovia už dlho predpovedajú takéto pochmúrne scenáre, ale podporovatelia brexitu zavrhli ich predpovede ako úmyselné šírenie paniky. Johnsonov úrad na Downing Street 10 v Londýne vyhlásil, že tento zverejnený dokument je "zastaraný" a že Dolná snemovňa sa opäť zíde 3. septembra, ako bolo pôvodne plánované.uviedol Johnson.Opozičná Labouristická strana, ktorá sa pokúša brexit oddialiť a zorganizovať vládu národnej jednoty, poukázala na spomínanú správu ako na ďalšie znamenie, že brexitu bez dohody sa treba vyhnúť. Vysokopostavený predstaviteľ tejto strany John McDonnell podporil vyše 100 zákonodarcov, ktorí podpísali list žiadajúci Johnsonova, aby skrátil letnú pauzu parlamentu a umožnil rozpravu o kríze okolo vystúpenia z EÚ.Johnson podľa očakávania znovu zdôrazní svoje odhodlanie odísť z EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej, keď sa tento týždeň pred summitom skupiny krajín G7 vo francúzskom letovisku Biarritz stretne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Macron pozval Johnsona na štvrtok na rozhovory o blížiacom sa odchode Británie z EÚ, a to "v súvislosti s európskymi zásadami dohodnutými medzi 27" zvyšnými členskými štátmi EÚ, vysvetlil Macronov úrad. Francúzsky líder trvá na tom, že EÚ by nemala znova rokovať o ťažko vybojovanej dohode o odchode, dosiahnutej s predchádzajúcou britskou vládou premiérky Theresy Mayovej.Johnson tvrdí, že chce nejakú dohodu a že je ochotný na nejakej pracovať. Premiér tiež vyhlásil, že kompromis musia urobiť tí druhí.povedal britský premiér Johnson.