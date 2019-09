Premiér: Kauzy, ktoré sledujeme, sú z nedokonalostí pri budovaní štátu

Na archívnej snímke premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Kauzy, ktoré sleduje spoločnosť v posledných dňoch, vyplynuli z nedokonalostí v procese budovania štátu. Je však na nás, aby sme sa ku zlyhaniam obrátili tvárou v tvár a odstraňovali nespravodlivosti a pochybenia. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Pred 27 rokmi Slovensko podľa premiéra definitívne právne potvrdilo, že berie svoj osud do vlastných rúk.skonštatoval Pellegrini vo videu na sociálnej sieti.Ako tvrdí, 27 rokov sa môže zdať, že je dostatočný čas na vyriešenie všetkých spoločenských zmien, ktoré priniesol demokratický režim a následná ekonomická i spoločenská transformácia." povedal predseda vlády.Podľa neho je potrebné si uvedomiť, že nestačí len vytvoriť dobré pravidlá. Je nevyhnutné dostať ich aj do povedomia ľudí, vytvoriť k ním úctu a hlboko zakoreniť spoločenský štandard, že sa tieto pravidlá neprekračujú.Moderná slovenská ústava je podľa Pellegriniho porovnateľná s ústavami starších demokratických krajín, plne rešpektuje všetky základné ľudské práva i slobody a umožňuje budovať nielen demokratický a právny, ale aj sociálny štát. "vyzval premiér.Dňom Ústavy SR si verejnosť v nedeľu pripomína najvyššie postavený právny predpis krajiny. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Prvý september, keď ústavu v roku 1992 schválil parlament, je štátnym sviatkom. Prijatiu základného zákona štátu predchádzalo júlové prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR.