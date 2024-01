Premiér Kristersson súhlasil s rokovaniami s Orbánom o vstupe Švédska do NATO

25.1.2024 (SITA.sk) - Švédsky premiér Ulf Kristersson prijal návrh predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána na rokovania o vstupe Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Maďarsko zatiaľ ako jediný člen neratifikovalo švédske členstvo v NATO, čo už v aliancii vytvára frustrácie. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.„Súhlasím s vami, že intenzívnejší politický dialóg medzi našimi krajinami by bol prospešný. Ako ste spomínali, existuje niekoľko otázok spoločného záujmu – bilaterálne, s našou spoluprácou na stíhacích lietadlách Gripen; v EÚ vzhľadom na vaše nadchádzajúce predsedníctvo; a samozrejme v rámci NATO ako spojenci,“ napísal Kristersson v liste, ktorý zverejnil švédsky verejnoprávny vysielateľ SVT. Dokončenie ratifikácie švédskeho členstva v NATO v maďarskom parlamente vytvorí podľa švédskeho premiéra „solídny základ pre napredovanie s bilaterálnymi vzťahmi a posilní vzájomné pochopenie a dôveru“.Orbán v stredu uviedol, že vyzve parlament, aby hlasoval za švédske členstvo. Predseda parlamentu László Kövér však vo štvrtok povedal, že záležitosť nie je urgentná. V rozhovore pre provládny spravodajský portál Index obvinil Švédsko, že sa k Maďarsku správa „arogantne a nedbanlivo“. Naznačil, že v súčasnosti nepodporuje vstup Švédska do NATO, ale bude rád, ak mu dá Štokholm šancu zmeniť názor.