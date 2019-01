Premiér: Kým nemáme dôkazy v prípade firmy Huawei, nekonajme unáhlene

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 30. januára (TASR) – Slovenské silové zložky nedisponujú oficiálnymi informáciami, ktoré by uviedli konkrétne dôkazy o tom, že spoločnosť Huawei predstavuje konkrétne bezpečnostné riziko. Skonštatoval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.Predseda vlády SR pripomenul, že nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a vo svete väčšina najväčších telekomunikačných operátorov používa zariadenia tejto spoločnosti.podotkol Pellegrini s tým, že práve preto je potrebné vždy zvažovať, čo je reálne bezpečnostné riziko a čo môžesnahou o vyvolanie obchodných vojen.Pozícia SR spočíva podľa neho v tom, že pokiaľ nie sú konkrétne dôkazy o tom, že ide o bezpečnostné riziko, nemali by sme konať unáhlene.dodal premiér.Čínsky telekomunikačný koncern Huawei, ktorý je jedným z najväčších výrobcov telekomunikačných zariadení na svete, v súčasnosti Západ kritizuje za jeho vzťah s čínskou vládou. Podozrenie, že jeho produkty môže vláda v Pekingu využívať na špionáž, vzniesli ako prvé Spojené štáty.