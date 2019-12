Premier league: Chelsea otočila derby s Arsenalom. Pomohol jej kiks

Tammy Abraham (vpravo) z Chelsey Londýn a David Luiz z Arsenalu Londýn v zápase 20. kola anglickej Premier League Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 29. decembra 2019 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. decembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea dvoma gólmi v záverečnej desaťminútovke otočili nedeľňajšie londýnske derby s Arsenalom a po triumfe 2:1 si upevnili štvrtú priečku v tabuľke Premier League. Domáci debut tak koučovi "kanonierov" Mikelovi Artetovi nevyšiel a Arsenal prehral štyri súťažné duely za sebou na svojom štadióne prvýkrát po 60 rokoch.Prvý polčas pritom patril jasne domácim, ktorí sa už v 10. minúte dostali do vedenia zásluhou presnej hlavičky Pierra-Emericka Aubameyanga po rohovom kope. Až striedanie Jorginha za Emersona v 34. minúte a taktické rošády v rozostavení od kouča Franka Lamparda priniesli zmenu obrazu hry a po prestávke už herne dominovala Chelsea. Hostia ale museli čakať na vyrovnanie až do 83. minúty, keď im pomohla fatálna chyba brankára Bernda Lena. Ten školácky podbehol loptu po priamom kope Masona Mounta, čo potrestal Jorginho a o štyri minúty neskôr po protiútoku rozhodol Tammy Abraham." priznal po zápase Lampard, ktorý musel v polčasovej prestávke v kabíne použiť aj tvrdšie slová. "."Arteta nechcel viniť z prehry brankára Lena: "" Kouč Arsenalu tvrdí, že zápas skôr ovplyvnilo nevylúčenie Jorginha, ktorý ešte za stavu 0:1 so žltou kartou na konte fauloval a podľa Artetu mal dostať druhé napomínanie. "." Arsenal vyhral iba jediný z uplynulých 15 duelov vo všetkých súťažiach. Na konte má tri domáce ligové prehry za sebou, čo sa mu naposledy stalo ešte v roku 1977.