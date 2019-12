Premier League: Návrat Pogbu sa opäť odkladá pre chorobu

Futbalista Manchestru United Paul Pogba sa teší po strelení gólu v sobotňajšom zápase 34. kola najvyššej anglickej futbalovej Premier League Manchester United - West Ham United v Manchestri 13. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 17. decembra (TASR) - Návrat francúzskeho futbalového stredopoliara Paula Pogbu do zostavy Manchestru United sa opäť odkladá. Podľa slov trénera "červených diablov" Oleho Gunnara Solskjaera je majster sveta momentálne chorý.Hoci nórsky kouč už dlhší čas tvrdí, že Pogba sa vráti ešte do konca roka, je to čoraz menej reálne. Utorňajšie informácie britských médií priniesli videá zo sociálnych sietí, ako 26-ročný hráč tancuje na svadbe svojho brata Florentina v Paríži, ktorá sa konala minulý piatok. Pogba v tejto sezóne odohral za MUFC len šesť zápasov, trápilo ho zranenie členka. "" citovala Solskjaera agentúra AP pred stredajším štvrťfinálovým duelom Ligového pohára so štvrtoligovým Colchesterom.O odchode Pogbu z Old Trafford sa už špekuluje dlhší čas. Záujem má Real Madrid, prestupový termín sa otvorí 1. januára.