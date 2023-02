Premier League viní Manchester City z porušenia finančných predpisov v rokoch 2009 až 2018

Dvojročný zákaz štartu

Porušenie nariadení UEFA

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League obvinilo obhajcu titulu Manchester City z opakovaného porušenia finančných predpisov v rozpätí rokov 2009 až 2018. Uvedené obdobie kopíruje úvodných deväť rokov pod súčasnými majiteľmi z Abú Zabí. Klub v tom čase získal tituly v rokoch 2012, 2014 a 2018.V roku 2020 dostali „The Citizens" dvojročný zákaz štartu v pohárovej Európe, keďže podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) sa klub v rokoch 2012 až 2016 dopustil „závažného porušenia" finančný pravidiel. Športový arbitrážny súd (CAS) však tento trest zrušil.Predstavitelia Premier League získané dôkazy posunuli nezávislému vyšetrovateľovi. Zástupcovia najvyššej anglickej futbalovej súťaže v pondelok zverejnili rozsiahly dokument, v ktorom prezentovali výsledky štvorročného vyšetrovania. Na základe uvedeného dokumentu Manchester City neposkytol „presné finančné informácie, ktoré by poskytovali pravdivý obraz o situácii v klube v rokoch 2009 až 2018" a „detaily o odmeňovaní trénerov v rokoch 2009 až 2013".Medzi ďalšie priestupky, ktorých sa mal úradujúci anglický šampión dopustiť, je porušovanie nariadení UEFA v rokoch 2013 až 2018, pravidiel ziskovosti Premier League v rokoch 2015 až 2018 a neposkytnutie súčinnosti pri vyšetrovaní od decembra 2018 až do súčasnosti.Klubu Manchester City na základe uvedeného hrozí prísny trest. Platné pravidlá umožňujú vedeniu súťaže udeliť rôzne druhy sankcií plus "také tresty, aké uzná za vhodné".