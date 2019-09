Premiér má veľkú nádej, že sa podarí zvoliť kandidátov na ÚS

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. septembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) má veľkú nádej, blížiacu sa k 99 percentám, že sa v stredu plénu v Národnej rade SR podarí zvoliť zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.Predseda vlády verí, že voľba popoludní bude úspešná. Zároveň dúfa, že prezidentka Zuzana Čaputová bude mať po návrate zo služobnej cesty v Spojených štátoch amerických na stole kompletný zoznam kandidátov, z ktorých bude môcť vymenovať zvyšok Ústavného súdu, aby si senát mohol plniť svoje úlohy.Popoludní majú poslanci Národnej rady SR opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ide už o piatu voľbu, doteraz sa plénu nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúklo prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.