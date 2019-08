Premiér: Matovič by mal pre stretnutia s Marianom K. odísť

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) bude konať, ak sa potvrdia podozrenia. Povedal to pre TASR v reakcii na výzvu zo strany Igora Matoviča (OĽaNO), aby spolu s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) odvolal z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Moniku Jankovskú.skonštatoval Pellegrini.Matovič v sobotu vyzval premiéra a ministra, aby Jankovskú z funkcie odvolali. Urobiť by tak podľa neho mali bezodkladne. Ak sa tak nestane do nedele (25. 8.) do polnoci, v pondelok (26. 8.) plánuje líder OĽaNO usporiadať celodenný protest pred budovou ministerstva.Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v údajnej komunikácii podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.Minister spravodlivosti sa zatiaľ k úkonom súvisiacim s Jankovskou nevyjadruje, aby nezasahoval a nezmaril vyšetrovanie. Podľa slov hovorkyne ministerstva Zuzany Drobovej necháva minister vyšetrovanie plne v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.