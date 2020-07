Premiér Matovič má tlačovku po zasadnutí odborníkov – epidemiológov (naživo)

Do zoznamu pribudlo Taliansko aj Čína

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zoznam epidemiologicky bezpečnejších krajín z pohľadu konzília odborníkov sa rozširuje. A to napriek tomu, že z neho epidemiológovia, virológovia a infektológovia vyradili vzhľadom na aktuálny vývoj Bulharsko a Čiernu Horu.Na druhej strane totiž na zoznam bezpečnejších krajín zaradili Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Írsko a z mimoeurópskych krajín Austráliu, Japonsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu a Čínu.Informoval o tom vo štvrtok po rokovaní konzília odborníkov premiér Igor Matovič , ktorý zároveň kritizoval situáciu na stredajšom futbalovom zápase medzi Dunajskou Stredou a bratislavským Slovanom.Návštevníci totiž na ňom odignorovali povinné šachovnicové sedenie, čo je podľa Matoviča veľmi rizikovým faktorom."Presne na toto dnes dopláca Srbsko, Severné Macedónsko a ďalšie krajiny, kde jeden futbalový zápas zrazu rozbehol druhú vlnu epidémie," tvrdí.Po novom tak bude na športových podujatiach upravené sedenie tak, aby bol vždy jeden rad celý voľný, aby sa to organizátorom jednoduchšie kontrolovalo. Ak to podľa premiéra nezaberie, môžu sa návštevy na takýchto podujatiach opäť zakázať."Ak to nebude fungovať, budeme musieť bohužiaľ zaradiť spiatočku, a takéto športové podujatia sa zrušia, lebo bude to jednoducho neúmerné riziko," dodal.