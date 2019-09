Premiér: Na mojom politickom presvedčení nemienim nič meniť

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 2. septembra (TASR) – Predseda vlády a podpredseda koaličnej strany Smer-SD Peter Pellegrini sa cíti byť jasným sociálnym demokratom, politika sociálnej demokracie je mu blízka a na svojom politickom presvedčení nemieni nič meniť. Na novinársku otázku, či bude na kandidátke Smeru-SD do parlamentných volieb, uviedol, že "zatiaľ všetko vyzerá, že áno".Verí, že spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a ďalšími podpredsedami strany budú otvorene a pragmaticky diskutovať o tom, akoby mala vyzerať kandidátna listina Smeru-SD do volieb.skonštatoval Pellegrini.Tvrdí, že chce prispieť k tomu, aby Smer-SD znovu vyhral parlamentné voľby a dostal poverenie na zostavenie vlády. Koho si vie predstaviť na kandidátke strany a koho nie, chce najprv povedať svojim kolegom. V lete sa však už vyjadril, že si nemyslí, aby mal byť na kandidačnej listine Smeru-SD bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.Predseda Smeru-SD Fico v auguste povedal, že je pripravený urobiť rozhodnutia v záujme toho, aby strana vyhrala budúcoročné parlamentné voľby. Pripustil, že by nemusel by byť ani na čele kandidačnej listiny. K voľbám sa podľa svojich slov postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral. Dodal, že za stranu môže kandidovať každý, kto je dnes vo významnej funkcii, narážal tým aj na Pellegriniho. Pripomenul však, že kandidátku navrhuje predseda strany a schvaľuje ju predsedníctvo.