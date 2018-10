PREMIÉR: Nebudeme v tomto štáte tolerovať žiadnu mafiu

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini (vpravo) počas stretnutia s farmármi. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Lekárovce 4. októbra (TASR) - Nebudeme tu tolerovať žiadnu mafiu, ani pozemkovú, ani agromafiu, ani hocijakú mafiu v tomto štáte. Premiér Peter Pellegrini takto reagoval na slová jedného z farmárov, s ktorými sa stretol vo štvrtok po výjazdovom rokovaní vlády v obci Lekárovce v Sobranskom okrese. Ten predsedovi vlády povedal, že na Slovensku vznikla novodobá mafia, ktorá nestrieľa, ale ekonomicky ruinuje.vyslovil Pellegrini s tým, že to nikdy podporovať nebude.doplnil. Ako ďalej uviedol, nad nikým nedrží ochrannú ruku.Počas rozhovoru adresovali farmári premiérovi viaceré svoje problémy. Povedal im, že sa na to bude pýtať. Farmári sa mu poďakovali za to, že si na nich našiel čas, zároveň ho pozvali na spoločné stretnutie. Pellegrini ho prijal s tým, že rád príde, najradšej na reálnu farmu.