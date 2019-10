Premiér: Nemôžem individuálne vyriecť ortieľ v súvislosti s M. Glváčom

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebude individuálne vyslovovať ortieľ v súvislosti s medializovanou komunikáciou podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Marianom K. Podľa jeho slov mu to neprináleží. Uviedol to pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Kežmarku.uviedol premiér.Pellegrini zároveň ubezpečil, že o medializovanej komunikácii budú v strane hovoriť a nebudú ju prehliadať." doplnil.Glváč vo svojom stanovisku v utorok (22. 10.) vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby verifikovali medializovanú komunikáciu medzi ním a Marianom K. V súvislosti s vyjadrením lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča o tom, že si mal u Mariana K. vybavovať "riadený rozhovor" v slovenskom týždenníku u jemu blízkej redaktorky, povedal, že je to neoverená komunikácia. Richard Raši (Smer-SD) Matovičove slová spochybnil s tým, že ho nepovažuje za zdroj. Zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa.