Premiér: Neočakávam na summite v Bruseli jednoduchú diskusiu

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Medzilaborce 9. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý v stredu (10. 4.) odletí do Bruselu na mimoriadny summit EÚ o brexite, neočakáva v tejto súvislosti jednoduchú diskusiu. Pre TASR to povedal po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach, na ktorom účasť tejto oficiálnej delegácie v Bruseli schválili.Uviedol, že viacerí predstavitelia Európskej únie vrátane neho budú presadzovať názor, že si vedia predstaviť predĺženie odchodu Veľkej Británie z EÚ.vysvetlil.Pellegrini si myslí, že odklad bude mať niekoľko podmienok, ktoré budú pravdepodobne v pravidelných intervaloch kontrolovať a podľa toho sa aj správať.priblížil. V opačnom prípade je to podľa neho len zas odkladanie problému „Podľa najnovších informácií lídri 27 krajín EÚ pravdepodobne umožnia Británii ďalší odklad odchodu z Únie, ktorý bude nutný na schválenie návrhu zmluvy o brexite uzavretej vládou premiérky Theresy Mayovej. Vyplýva to z návrhu spoločného vyhlásenia Európskej rady zo summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v stredu. Informovala o tom v utorok televízia Sky News, ktorá má návrh vyhlásenia k dispozícii.