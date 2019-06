Premiér: Nerobím žiadne kroky na menovanie za predsedu Európskej rady

Na snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) nevykonáva žiadne konkrétne kroky na to, aby bol vymenovaný na post predsedu Európskej rady. Povedal to vo štvrtok na zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti. Kuloárne informácie o jeho záujme zachytil a považuje ich za ocenenie svojich postojov. Diskutovať o tejto téme je podľa neho predčasné.odpovedal premiér na otázku člena výboru Martina Klusa (SaS), ako je to s informáciami, že by mal Pellegrini záujem nahradiť Donalda Tuska, ktorý aktuálne tento post zastáva.Klus sa tiež pýtal, ako by Pellegrini v prípade novej funkcie vyriešil situáciu, keď by na Slovensku nebol niekoľko mesiacov premiérom.povedal Pellegrini s tým, že by bolo väčším úspechom, keby Slovensko malo obsadenú takúto pozíciu.dodal.Podľa medializovaných informácií mal Pellegrini prejaviť vážny záujem o post predsedu Európskej rady. Pellegrini minulý týždeň vo svojom stanovisku uviedol, že sa neuchádzal o pozíciu v orgánoch EÚ a svoju úlohu vidí hlavne na Slovensku. Povedal to aj po skončení sa dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Vtedy rozhodne poprel, že by sa uchádzal o niektorú z vysokých pozícií v štruktúrach Európskej únie.