Premiér: Nesmieme si nechať ujsť možnosť mať tretí transportný koridor

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie. Moskva, 5. júna 2019

Moskva 5. júna (TASR) – Projekt širokorozchodnej trate až do Bratislavy, resp. na rakúsku stranu preukazuje dobrú mieru zisku a návratnosti a preto máme nádej, že záujem o jeho financovanie bude značný. Zástupcovia Ruska ocenili zmenu dynamiky na slovenskej strane, o projekt je záujem aj v iných krajinách. Ak Slovensko nebude pokračovať veľmi intenzívne v jeho príprave, môže sa stať, že táto trať bude prechádzať Poľskom alebo Maďarskom, ktoré prejavujú tiež o projekt vážny záujem. Premiér Peter Pellegrini tak odpovedal v stredu počas tlačovej konferencie s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom na otázku TASR, ako pokročili rokovania v tejto otázke.zdôraznil, pričom SR sa v súčasnosti veľmi otvorene k projektu hlási.odpovedal Pellegrini na otázku, v ktorom roku by sa projekt mohol zrealizovať.Ruskí predstavitelia informovali SR, že dochádza k významnému nárastu prepravy tovaru po železnici medzi EÚ a východnou časťou sveta. To podľa premiéra potvrdzuje odhady, ktoré hovoria o potrebe predĺženia tejto trate.uzavrel Pellegrini.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)