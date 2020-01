Premiér Netanjahu čeliaci obvineniam odstupuje z ministerských funkcií

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 2. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odstupuje v súvislosti s korupčným škandálom zo všetkých ministerských funkcií, informovala vo štvrtok agentúra DPA.Netanjahu bol na čele rezortov práce, zdravotníctva, poľnohospodárstva a ministerstva pre diaspóry.Premiér v stredu oznámil, že z funkcií odstupuje, pretože si to vyžaduje obžaloba voči jeho osobe, uvádza na svojej webovej stránke denník Haarec. Netanjahu takisto uviedol, že nových ministrov vymenuje v najbližších dňoch.Netanjahu je obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch od seba nezávislých prípadoch. Ministri, ktorí čelia obvineniam zo spáchania trestných činov, musia na základe izraelských zákonov rezignovať. Takéto pravidlá sa však nevzťahujú na funkciu predsedu vlády, z ktorej musí Netanjahu odstúpiť len v prípade, že bude usvedčený.Izraelský premiér v stredu oznámil, že požiada parlament, aby mu udelil imunitu proti obvineniam z korupcie. Garantovaním imunity by sa proces s Netanjahuom pravdepodobne posunul až na termín po marcových parlamentných voľbách, v ktorých dúfa v zisk väčšiny.Izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit 21. novembra obžaloval Netanjahua (70) z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách, a to po troch rokoch vyšetrovania. Je to po prvý raz, čo je úradujúci izraelský premiér obžalovaný z trestného činu. Opoziční politici Netanjahua obviňujú, že krajinu vedie smerom k bratovražednej vojne.Netanjahu akékoľvek previnenie odmieta a hovorí o "honbe na čarodejnice", ktorá zasahuje jeho i jeho rodinu. K obžalobe izraelského premiéra došlo uprostred vážnej politickej krízy v krajine.3 12 20 erk gon