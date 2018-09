Premiér nevylúčil Imreczeho návrat po vyjasnení kauzy colných podvodov

Na archívnej snímke František Imrecze. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 29. septembra (TASR) - Odchod Františka Imreczeho z postu šéfa Finančnej správy bol podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) dobrý krok. Nevylučuje, že sa Imrecze môže vrátiť, keď sa vyjasní kauza colných podvodov a on sa očistí. Informácie o tom, že Imrecze by mohol byť novým ministrom financií, ak by odišiel Peter Kažimír (Smer-SD) na post guvernéra Národnej banky Slovenska, označil Pellegrini za špekulácie. Hovoril o tom v diskusii RTVS Sobotné dialógy.vyhlásil premiér. Zdôraznil, že v súvislosti s kauzou colných podvodov nemusí ešte nikomu nič zaplatiť. Predseda vlády opakovane odmietol špekulovať o odchode Kažimíra z funkcie a o jeho prípadnom nástupcovi.uviedol.V diskusii RTVS Sobotné dialógy tiež ocenil profesionalitu vyšetrovacieho tímu v prípade dvojnásobnej úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Úspech vyšetrovania nespája s odchodom Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta.