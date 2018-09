Premiér nevylúčil, že na kaštieľ Radvanských prídu i ďalšie milióny

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (vľavo) a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko (celkom vpravo) počas obhliadky priestorov rekonštruovaného kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici v stredu 5. septembra 2018. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) – Celkovo už 3,2 milióna eur prispela vláda na obnovu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa tak bol v stredu presvedčiť, ako napredujú rekonštrukčné práce. Nevylúčil, že môžu prísť aj ďalšie milióny. Kaštieľ Radvanských, nazývaný ajBanskobystričanov, má v dlhodobom prenájme na 40 rokov za symbolické jedno euro ročne Akadémia umení.konštatoval premiér.Ako dodal, nepovažuje to za, je to kultúrny stánok, ktorý bude slúžiť nielen pre Akadémiu umení, ale celú verejnosť. Podľa neho by bola veľká škoda projekt nedokončiť. Sľúbil, že ak mu to pracovná pozícia dovolí, urobí všetko pre to, aby sa aj v budúcom rokuči už z rozpočtu, alebo iných zdrojov a rekonštrukčné práce mohli pokračovať.zdôraznil Pellegrini.Ďalšou možnosťou pre záchranu pamiatky sú i prostriedky z tzv. nórskych fondov.doplnil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa začala 15. apríla 2016. Zámerom akadémie je objekt využívať na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivú umeleckú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia či multimédií. Obnovená pamiatka má slúžiť aj na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom a návštevníkom mesta.