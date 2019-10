Premiér: Nikto nebude kryť žiadneho ministra

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. októbra (TASR) – Nikto nebude nikoho kryť a ani žiadať políciu, aby veci zakryla či nekonala. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na margo informácií, že sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej Zoltán A. by chcel pred vyšetrovateľom vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády.povedal predseda vlády. Ako podotkol, zatiaľ by bol však opatrný v menách konkrétnych ministrov, lebo už počul viacero rôznych kombinácií.podotkol Pellegrini.Deklaruje, že ak orgány činné v trestnom konaní zistia závažné skutočnosti, potom bude konať.skonštatoval premiér. Na vyvodenie aspoň morálnej zodpovednosti bude podľa jeho slov potrebný aspoň náznak potvrdenia, že sú vypovedané relevantné informácie a že podozrenie je závažné.Spravodajský portál Aktuality.sk informuje o tom, že Zoltán A. mal spomenúť mená ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) a ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), keď navrhol, že bude vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch členov vlády výmenou za nižší trest. Saková vo svojom stanovisku uviedla, že má svedomie čisté a nevie o žiadnej protiprávnej činnosti, ktorej sa údajne mala dopustiť.uviedla vo svojej reakcii, ktorú ministerstvo vnútra zaslalo TASR.Premiér reagoval aj na informácie Denníka N o komunikácii medzi Marianom K. a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD). Pellegrini tvrdí, že nemá o tejto komunikácii žiadne detaily a bude sa na ňu pýtať Glváča, či má vedomosť o tom, že by mohla byť toxická.povedal premiér.Upozornil na to, že ak by sa začala na základe všetkých možných správ vyvodzovať zodpovednosť, tak by vznikol precedens, ktorý nie je zdravý pre demokraciu.vyhlásil.