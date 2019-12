Premiér: O koncesii letiska v Ivánke by už mala rozhodnúť nová vláda

V príletovej hale Letiska BTS v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) – Koncesia bratislavského letiska by už mala byť v kompetencii novej vlády, ak má ísť o kontrakt na takú dlhú dobu ako 20 až 30 rokov. Po rokovaní vládneho kabinetu to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že na realizáciu tohto kroku bude treba ešte zmeniť legislatívu.Vláda na stredajšom zasadnutí vzala na vedomie informáciu o aktuálnom stave výberu koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj letiska v Bratislave. Podľa tohto materiálu finančný a technický stav letiska nenaznačuje závažné prekážky pri realizácii koncesnej stratégie. Legislatívna úprava je však v tomto smere nedostatočná, bude preto potrebné ju upraviť. Zároveň je stále nevyrovnaná časť pozemkov a bude treba riešiť ich vlastníctvo. Pellegrini preto navrhol, aby sa najskôr vedenie letiska, poradcovia aj ministerstvo dopravy zaoberali odstránením týchto prekážok.O spustení samotného procesu hľadania prevádzkovateľa letiska by už podľa premiéra mala rozhodovať nová vláda, keďže ide o nový projekt.poznamenal Pellegrini.