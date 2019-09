Premiér odletel do Bruselu na stretnutie s predsedníčkou budúcej EK

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval do Bruselu, kde sa má stretnúť s predsedníčkou budúcej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.Von der Leynová sa v týchto dňoch postupne stretáva so všetkými kandidátmi, ktorých jej do novej komisie navrhlo 27 členských štátov EÚ. Svoju predstavu o rozdelení rezortov medzi nich by chcela oznámiť do niekoľkých dní.Slovensko do novej komisie navrhlo Maroša Šefčoviča, ktorý bol v posledných dvoch eurokomisiách jej podpredsedom a v ostatných piatich rokoch zodpovedal za energetickú úniu.