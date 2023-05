Premiér Ódor neočakáva, že úradnícka vláda získa podporu v parlamente, krajinu chce pokojne doviesť do volieb

21.5.2023 (SITA.sk) - Realisticky sa nedá očakávať, že by úradnícka vláda získala podporu v parlamente. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal predseda vlády Ľudovít Ódor Prioritou vlády odborníkov podľa neho je zabezpečiť pokojný prechod do septembrových parlamentných volieb.Premiér označil za svoje priority vypracovanie programového vyhlásenia vlády a zabezpečenie toho, aby mal každý minister vo svojom rezorte päť až šesť ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť.„Chceme vytvárať tlak, aby aj tieto inštitúcie prispeli k tomu, aby sme doviedli krajinu pokojne do volieb," povedal premiér. Ódor zároveň uviedol, že program novej vlády chce predstaviť väčšine parlamentných politických strán.„Aj pre nich by mohlo byť zaujímavé vypočuť si nejaký nezávislý pohľad na to, čo my považujeme ako vláda odborníkov za dôležité. Samozrejme, je to už na nich, do akej miery zvážia podporu," dodal Ódor.