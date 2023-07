Premiér Ódor podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a aj v NATO

Fotografie: Volodymyr Zelenskyj na Slovensku

7.7.2023 (SITA.sk) - Premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a postupne aj v NATO . Povedal to po dnešnom obede s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským V súvislosti s prijatím Ukrajiny sa podľa Ódora členské štáty aliancie nebavia či „áno" alebo „nie". „Ale skôr NATO hovorí, že kedy a za akých podmienok," uviedol premiér.Ódor zároveň pripomenul, že o tom, že Ukrajina bude prijatá za člena, sa rozhodlo už na samite NATO v roku 2008. Slovenskej vláde vtedy šéfoval predseda Smeru-SD Robert Fico . „Určite to bolo aj s jeho prispením a za toto by som chcel úprimne poďakovať," dodal Ódor.