Premiér Ódor si vypočul problémy samospráv a chce podať pomocnú ruku

Energokompenzácie a kovidové pôžičky

Komplikovaná situácia

26.5.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Ľudovít Ódor bude s jednotlivými ministerstvami, najmä s ministerstvom financií hľadať možnosti, ako podať pomocnú ruku samosprávam. Uviedol to na piatkovej tlačovej besede po rokovaní s predstaviteľmi samospráv, na ktorom si vypočul problémy, ktoré v súčasnosti trápia samosprávy Ako uviedol, prešli si spoločne dôležité otázky nielen finančného charakteru, ale aj otázky postavenia a financovania samospráv do budúcnosti.Premiér uviedol, že by vláda rada prišla aj v programovom vyhlásení s koncepciou, ktorá nebude zaťažená politickým súbojom.Najpálčivejšie témy v zmysle samospráv sú energokompenzácie, kovidové pôžičky ako aj niektoré problémy súvisiace so životným prostredím a so zdravotníctvom.Na rokovaní s predsedom vlády sa zúčastnili predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik , predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček "Spolu s ministrom financií Michalom Horváthom tak máme určitý prehľad o tom, aké sú detailné požiadavky. Na druhej strane je naša situácia komplikovaná v tom, že zatiaľ ani presne nevieme povedať, ako vyzerá rozpočet na tento rok vo väzbe na to, že nedávno parlament schválil ďalšie výdavky, ktoré neboli kryté v rozpočte, a takisto je ešte jedna schôdza, alebo možno aj mimoriadne schôdze, ktoré ak prinesú ďalšie náklady, tak tie pomoci, ktoré boli sľúbené predchádzajúcou vládou, nebude také jednoduché realizovať," vysvetlil Ódor.Preto by chcel súčasne apelovať na poslancov, aby výraznejšie nekomplikovali situáciu, lebo vláda nebude môcť plniť ani tie záväzky, ktoré už boli predtým predstavené. „Čo sa týka ďalších otázok, zarezonovala aj možnosť, ako sa pozrieť na mechanizmy financovania istých problémov samospráv aj z iných zdrojov. Budeme hľadať možnosti, ako k tomu pristupovať," zdôraznil predseda vlády.