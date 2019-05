Premiér oslávil Sviatok práce s odborármi v Budatínskom parku v Žiline

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Žilina 1. mája (TASR) – Slováci sa majú lepšie ako pred niekoľkými rokmi, alebo aj z hľadiska väčšieho časového odstupu. Pri príležitosti osláv 1. mája to v Žiline v stredu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).,“ skonštatoval premiér.Ako dodal, na Slovensku sa zvyšujú platy, no treba robiť všetko pre to, aby sa zvyšovali rýchlejšie, ako rastú náklady na živobytie. V opačnom prípade by z toho pracujúci nemali veľký benefit.zdôraznil predseda vlády s tým, že okrem zvyšovania minimálnej mzdy chcú s koaličnými partnermi prísť aj so znížením daňového zaťaženia pre pracujúcich.Podľa premiéra sa aj v Žiline konali v 30. rokoch minulého storočia na 1. mája demonštrácie proti nastupujúcemu fašistickému režimu a podľa jeho slov je potrené pripomínať si aj tieto udalosti.doplnil premiér.Oslavy Sviatku práce v Budatínskom parku v Žiline pripravila Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, v príhovoroch vystúpili okrem premiéra aj prezident KOZ SR Marián Magdoško a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Súčasťou osláv boli kultúrny program a sprievodné aktivity.