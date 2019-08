Premiér P. Pellegrini bude čeliť odvolávaniu v parlamente

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. augusta (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude čeliť odvolávaniu v parlamente. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v piatok potvrdil, že má dostatok podpisov poslancov na iniciovanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej chce premiérovi vysloviť nedôveru. Pellegrinimu chce opozícia vysloviť nedôveru, pretože neodvolal Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti.Mimoriadna schôdza NR SR sa má podľa rokovacieho poriadku konať do siedmich dní od podania návrhu. OĽaNO premiéra na odvolanie Jankovskej vyzývalo, organizovalo aj protest pred sídlom ministerstva spravodlivosti.Premiér opakovane vyhlásil, že pokiaľ sa potvrdia podozrenia týkajúce sa Jankovskej, požiada ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby navrhol jej odvolanie. Podľa vlastných slov chce konať až po tom, čo bude mať v rukách relevantné informácie.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala minulý týždeň u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať prostredníctvom telefónu s Marianom K., ktorý je obvinený v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela a tvrdí, že sa s ním nestretla. Podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné.Minister spravodlivosti Gál po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.